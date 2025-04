Marisa Lojas tem lucro líquido de R$ 5,8 mi no 4tri24 e reverte prejuízo visto um ano antes

A Marisa Lojas reportou lucro líquido de R$ 5,8 milhões no quarto trimestre de 2024, melhora em comparação ao prejuízo de R$ 112 milhões apurado um ano antes. A varejista afirma que a combinação da redefinição do público-alvo, normalização do relacionamento com fornecedores, ajustes no sortimento de produtos e preço e a capitalização da empresa ajudaram a tracionar o resultado. "Hoje, estamos celebrando um marco transformador: o retorno à lucratividade, consolidando os resultados de uma reestruturação bem-sucedida e um novo momento para a Marisa", disse o CEO Edson Garcia. Em 2024, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 315,8 milhões, melhora de 39% ante o prejuízo de R$ 520,8 milhões apurado em 2023.

De outubro a dezembro do ano passado, o Ebitda (Pós-IFRS16) da Marisa somou R$ 120,2 milhões, melhora ante o resultado negativo de R$ 56 milhões apurado no mesmo intervalo de 2023. Já o Ebitda de 2024 foi de R$ 122,8 milhão, revertendo o número negativo (R$ 82,2 milhões) registrado no ano anterior. O resultado, segundo a companhia, também foi ajudado pelo programa de renegociação de dívidas com fornecedores ao restaurar a "confiança" na cadeia de suprimentos. "A iniciativa normalizou o abastecimento das lojas e recompôs estoques com produtos alinhados às necessidades do novo público-alvo e com melhores condições de pagamento que, por sua vez, beneficiam a liquidez financeira da marca", afirmou Garcia. Com as estratégias de reposicionamento e foco na classe C, a receita líquida da Marisa totalizou R$ 468,4 milhões no quarto trimestre, alta de 13% ante igual período de 2023. O mesmo indicador, no entanto, somou R$ 1,392 bilhão no acumulado de 2024, o que representou um recuo de 15% quando comparado com 2023. Garcia explica que a empresa enfrentou períodos desafiadores em 2024, mas que apenas catalisaram mudanças estratégicas. "Redefinimos nosso foco, normalizamos o abastecimento, aprimoramos a comunicação e elevamos a experiência de compra de nossas clientes, fortalecendo nossa operação."

Já a dívida líquida consolidada reduziu R$ 87,8 milhões em 2024 ante 2023, totalizando R$ 29,7 milhões no encerramento do ano. Neste caso, a redução do endividamento também foi ajudada por um aporte de capital de cerca de R$ 622 milhões realizado pelos acionistas da empresa ao longo do ano. Com isso, a Marisa fechou 2024 com R$ 93,5 milhões em caixa. Sendo que no encerramento do ano o índice dívida líquida/Ebitda ajustado anual foi de 0,2 vez. "Podemos afirmar, portanto, que Marisa está financeiramente sólida e com alta capacidade de honrar seus compromissos financeiros", disse o presidente. No último trimestre do ano passado foram contabilizados R$ 800 mil em investimentos (capex), queda de 64% em relação ao mesmo período de 2023.