Fitch corta em 300 mil previsão de vendas de veículos leves nos EUA sob impacto de tarifas

A Fitch Ratings calcula, atualmente, que as vendas de veículos leves nos EUA devem ficar em 16,0 milhões de unidades em 2025, uma queda de 300 mil em relação à estimativa no início do ano, refletindo preços mais elevados de veículos e taxas de juros mais altas por mais tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As implicações de crédito para os fabricantes de automóveis e de peças são amplamente negativas, mas variam de acordo com o emissor, diz a agência de rating em relatório divulgado nesta segunda-feira, 31.

Em 26 de março, os EUA anunciaram tarifas de 25% sobre todos os automóveis importados e determinadas peças de automóveis, a partir de 3 de abril. Anteriormente, os EUA anunciaram e depois atrasaram as tarifas sobre as importações de automóveis e autopeças do México e do Canadá.

O último anúncio tarifário permite que os fabricantes de veículos compatíveis com o USMCA certifiquem o conteúdo dos EUA, com tarifas aplicadas apenas a conteúdo fora dos EUA. As tarifas sobre peças compatíveis com o USMCA não serão aplicadas até que um processo seja estabelecido para identificar conteúdo de origem norte-americano nessas partes.

De acordo com a Fitch, as importações representam, atualmente, cerca de metade do mercado de veículos leves dos EUA em volume. O México é o maior fornecedor estrangeiro, seguido pela Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha. A maioria, mas não todas, as importações do México e do Canadá estão em conformidade com as disposições do acordo comercial USMCA.