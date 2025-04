Em Paris, Haddad destaca convergência de Brasil e França para tributação de super-ricos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta segunda-feira, 31, a convergência entre Brasil e França na agenda de tributação dos super-ricos. Durante a conferência organizada pela universidade Science Po sobre "governar na era climática", em Paris, o ministro disse esperar uma reedição dessa parceria franco-brasileira na COP30 com outras bandeiras.

"Na defesa da tributação dos super-ricos, um imperativo moral diante do avanço das oligarquias dentro das democracias, França e o Brasil mostraram o caminho da coordenação Norte-Sul que pode ajudar o sistema internacional a sair do impasse", disse o ministro. "Sem o apoio de intelectuais como Gabriel Zucman e Esther Duflo, o primeiro passo para uma tributação coordenada dos super-ricos não teria sido alcançado com a Declaração sobre Cooperação Tributária Internacional e o documento final da Cúpula do G20 no Rio, em novembro passado. Esperamos poder reeditar essa parceria franco-brasileira na COP com outras bandeiras", emendou.