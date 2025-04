Correção: Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção no último parágrafo. A queda acumulada no preço do diesel A desde 31/12/2022, corrigida pela inflação do período, é de 29%, e não 19% como constava. Segue o texto corrigido.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira, 31, uma redução de 4,6% no preço do diesel praticado nas refinarias da estatal. Segundo Magda, isso equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro de diesel A.