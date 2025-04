China reforça compromisso com abertura econômica e incentiva investimento estrangeiro no país

A China reiterou seu compromisso com a abertura econômica e o incentivo ao investimento estrangeiro, destacando que o país continua sendo um mercado fértil para empresas internacionais. "A China dá as boas-vindas a mais empresas estrangeiras para cultivarem seu mercado, compartilharem suas oportunidades de desenvolvimento e trabalharem cooperativamente para um futuro melhor", afirmou nesta segunda-feira, 31, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

Segundo Jiakun, a relação entre empresas estrangeiras e o mercado chinês tem sido mutuamente benéfica ao longo dos anos. "As empresas estrangeiras e a China contribuíram para o sucesso uma da outra no passado e vencerão juntas no futuro", afirmou.