Bolsas da Europa fecham em queda, de olho em tarifas de Trump e inflação

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta segunda-feira, 31, em queda, em movimento de aversão ao risco, enquanto investidores aguardam o anúncio da nova rodada da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima quarta-feira, 2 de abril, e os dados de inflação ao consumidor da zona do euro, que serão divulgados na terça.

O setor automotivo sofreu forte pressão da tarifa de 25% cobrada pelos EUA a carros importados, levando seu subíndice a cair 2,60%. As alemãs Volkswagen e Mercedes-Benz recuavam 3,81% e 3,11% respectivamente nesta segunda em Frankfurt. Ao mesmo tempo, a Renault cedeu 1,8% em Paris e a Stellantis caiu 1,9% em Milão. As cotações são preliminares.

A inflação na Alemanha desacelerou em março em relação a fevereiro, mas ainda ficou levemente acima das expectativas. As vendas no varejo cresceram mais que o esperado em fevereiro em relação a janeiro.

Para a Capital Economics, a queda na taxa anual do CPI alemão reforça a possibilidade de um corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em abril. O ING concorda, mas destaca que o BC enfrenta um cenário complexo antes da próxima reunião. A virada fiscal da Alemanha, os gastos com defesa na UE e as tarifas dos EUA sobre carros europeus aumentam as incertezas. "O cenário de longo prazo para a zona do euro melhorou, mas o curto prazo parece mais sombrio", avalia.

Mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a luta contra a inflação é uma batalha diária, mas que o BC europeu está próximo da meta de 2%.