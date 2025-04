Abrace pede ao MME adiamento do leilão de reserva de capacidade, previsto para junho

A associação que reúne 60 grupos empresariais disse que identificou "dúvidas relevantes" sobre as regras do leilão, que podem comprometer a contratação "sob a ótica dos consumidores". É mencionado risco de "custos bilionários". A carta listou uma série de pontos que precisariam de maior debate, antes da realização do certame.

O primeiro ponto é um eventual reajuste no chamado "Fator A", que é uma variável do preço que diz respeito ao nível de flexibilidade das usinas. Quanto maior for esse critério, mais elevado será o preço de disponibilidade da usina, impactando as propostas das empresas e o preço final da energia. Esse critério não foi aplicado no leilão passado e, em caráter liminar, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gurgel de Faria, suspendeu o "Fator A" do leilão deste ano.

Outro ponto que merece maior discussão, segundo a Abrace, são as "exigências mais rigorosas" para comprovação da cadeia de suprimentos dos combustíveis, principalmente dos biocombustíveis. O certame contempla a contratação de dez produtos com prazos de entrega que variam de 2025 a 2030.

Além das usinas termelétricas movidas a gás natural e biocombustíveis, será contratada potência por meio da ampliação de usinas hidrelétricas, mediante a instalação de novas unidades geradoras adicionais.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage), Marisete Fátima Pereira, descartou que o adiamento do leilão pudesse afetar as hidrelétricas, com entrega só em 2030, embora seja motivo de preocupação para outras fontes.