Pesquisa diz que 72% dos americanos esperam aumentos de preços no curto prazo devido a tarifas

Pesquisa realizada pelo YouGov, em parceria com a CBS News, aponta que 72% dos americanos esperam aumento de preços no curto prazo devido à política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, e 47% veem impacto inflacionário no longo prazo. Apenas 5% dos entrevistados veem impacto deflacionário das tarifas no curto prazo, e 29% no longo prazo.

Segundo o levantamento, que ouviu 2.609 pessoas entre 27 e 28 de março, 55% dos entrevistados afirmaram que o governo Trump está "focando muito" em aplicar tarifas, enquanto 64% pensam que a administração americana não está focando o suficiente em baixar os preços da economia.