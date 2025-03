Taxas de juros sobem com dados de emprego e cresce chance de mais três altas na Selic

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) devem terminar a semana em alta, após dados sobre o mercado de trabalho reforçarem que a economia brasileira ainda está aquecida, com pressão inflacionária suficientemente elevada para justificar mais aumentos na Selic nos próximos meses - e chances crescentes, nas contas dos investidores, de a taxa básica aumentar mais três vezes este ano, em vez de apenas duas - em maio e em junho. Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do Banco Bmg, a curva de juros passou a embutir 80% de probabilidade de uma terceira alta da taxa básica em julho, de 25 pontos-base. Na semana passada, essa hipótese era quase nula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dados publicados mais cedo mostraram que a taxa de desemprego no trimestre terminado em fevereiro foi de 6,8% - a menor para este período desde 2014, porém ligeiramente mais alta que a observada no trimestre até janeiro (6,5%). Além disso, no mês passado a economia brasileira criou 431.995 novos postos de trabalho formais, resultado que superou as previsões mais otimistas do mercado, que apontavam a criação de no máximo 330 mil vagas.

Carlos Lopes, economista do banco BV, afirmou que estes e outros indicadores publicados recentemente sugerem que o Brasil enfrentará pressões inflacionárias importantes - ainda que a leitura mais recente do IPCA-15, divulgada ontem, tenha ficado abaixo do previsto. Lopes prevê que o Copom aumentará a Selic em 50 pontos-base em maio e em 25 pontos em junho, mas acredita na possibilidade de um terceiro aumento se a desaceleração econômica esperada pelo Banco Central não se concretizar. "No restante dos indicadores não há grandes motivos para o Banco Central parar. As expectativas de inflação estão piorando, as previsões do BC não indicam convergência da inflação à meta. A gente continua vendo crescimento da ocupação e alta expressiva da renda", avaliou. Nicolas Gass, sócio da GT Capital, espera uma alta de 50 pontos-base para a Selic em maio, e acha que há dois caminhos possíveis para as reuniões seguintes: um novo aumento de 50 pontos em junho, ou dois aumentos de 25 pontos, um em junho e outro em julho, a depender da abordagem que o Banco Central vai preferir adotar.