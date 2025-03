Sentimento do consumidor nos EUA cai a 57,0 em março, mostra pesquisa final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 64,7 em fevereiro para 57,0 em março, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 28. O resultado veio abaixo da medição preliminar (57,9) e também aquém do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam recuo a 57,9. Esse é o terceiro mês consecutivo de queda do índice.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com comunicado da Universidade de Michigan, "os consumidores continuam preocupados com o impacto das políticas econômicas em andamento. Notavelmente, dois terços dos entrevistados esperam um aumento do desemprego no próximo ano, o maior nível desde 2009".