Para Alckmin, Brasil deveria estar fora de tributação dos EUA devido a dados da balança

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 28, que o País deve aguardar o anúncio do tarifaço de Donald Trump, prometido para 2 de abril, mas que ele acredita que o Brasil deveria ficar de fora devido ao resultado positivo para os Estados Unidos na balança comercial entre os dois países. As declarações foram feitas durante participação na inauguração da nova fábrica de medicamentos da Fresenius Medical Care, em Jaguariúna (SP).

"Eu acho que nós deveríamos fazer o inverso e aproveitar novas oportunidades para a complementaridade econômica. O Brasil tem 200 anos de amizade e parceria com os Estados Unidos. Nos parece um equívoco o que foi feito. Nós tivemos uma conversa com o Howard Lutnick, que é o segundo responsável pelo Comércio Federal, e o embaixador Grier, e colocamos a nossa posição e pedimos um diálogo. Vamos aguardar o dia 2 de abril. Entendo que o Brasil devia estar fora de qualquer tributação, porque, na realidade, os Estados Unidos têm um grande superávit conosco", disse Alckmin.