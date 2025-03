Marinho repete que ciclo de juros foi 'contratado' antes de transição no comando do BC

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, repetiu nesta sexta-feira, 28, que o ciclo de aperto monetário agora conduzido pelo Banco Central foi "contratado" antes da transição no comando da autarquia. Ele parafraseou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente afirmou que o presidente do BC, Gabriel Galípolo, não poderia fazer um "cavalo de pau" na política monetária.

"Não haverá cavalo de pau na economia, não se recomenda cavalo de pau na economia, portanto os processos estão sendo devidamente respeitados e, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem falado, há confiança do governo no presidente Galípolo e equipe e de fazer um processo de domar esse transatlântico para chegar no momento onde uma coisa não atrapalhe outra", disse Marinho.