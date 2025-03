Ex-assessor do Morgan Stanley é condenado a 12 anos de prisão por fraude de US$ 5,6 milhões

Entre maio de 2018 e agosto de 2021, Rodriguez realizou uma série de transferências fraudulentas de contas do Morgan Stanley para contas bancárias sob seu controle, utilizando os recursos para diversas despesas, entre elas a compra de um Lamborghini. Segundo o Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA, ele concretizou as transações por meio de "falsas pretensões, representações e promessas materiais".

Um ex-assessor do Morgan Stanley foi condenado a 12 anos de prisão por um esquema de fraude que desviou quase US$ 5,6 milhões de investidores ao longo de vários anos. Em novembro, Jesus Rodriguez, de 46 anos, se declarou culpado de quatro acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e roubo de identidade agravado.

O esquema causou um prejuízo de US$ 5.554.968,10 ao Morgan Stanley, de acordo com o DoJ. Em nota, o banco afirmou ter acionado as autoridades assim que as suspeitas contra Rodriguez vieram à tona e cooperado com as investigações. A instituição também informou que reembolsou integralmente os clientes afetados.