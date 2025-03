Emprego com carteira assinada alcança recorde no trimestre até fevereiro, revela IBGE

O País registrou contingente recorde de trabalhadores ocupados com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O trimestre encerrado em fevereiro mostrou uma abertura de 421 mil vagas com carteira assinada no setor privado. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, 1,565 milhão de vagas com carteira foram criadas no setor privado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O total de pessoas com carteira assinada no setor privado subiu a 39,560 milhões de trabalhadores no trimestre até fevereiro, um recorde na série histórica iniciada em 2012. Já o contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado ficou em 13,542 milhões de pessoas. O resultado significa 861 mil de vagas a menos nessa condição do que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até fevereiro de 2024, foram criadas 252 mil vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria aumentou em 6 mil pessoas em um trimestre, para um total de 25,867 milhões de trabalhadores. O resultado representa 434 mil pessoas a mais trabalhando nesta condição na comparação com o mesmo período do ano anterior. O número de empregadores recuou em 46 mil em um trimestre, para 4,305 milhões de pessoas. Em relação a um ano antes, o total de empregadores teve um aumento de 94 mil pessoas. O País teve uma queda de 300 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para um total de 5,697 milhões de pessoas. O resultado representa recuo de 219 mil trabalhadores ante o mesmo trimestre do ano anterior.