Carga tributária bruta do Governo Geral atinge 32,32% do PIB em 2024, diz Tesouro

A carga tributária bruta (CBT) do governo geral atingiu 32,32% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, aponta o Tesouro Nacional. O número representa uma elevação de 2,06 pontos porcentuais do PIB em relação ao estimado em 2023.

No caso da arrecadação federal, houve um aumento relevante, de 0,81 p.p. do PIB, na receita com tributos sobre bens e serviços, que refletem a alta do Cofins, com a reoneração de combustíveis, e as alíquotas de IPI. Também houve aumento de 0,50 p.p. nos impostos de renda, na esteira da tributação de fundos exclusivos e offshore.

Na decomposição por esfera de governo, a CTB do governo central teve um aumento de 1,50 p.p. do PIB de 2023 para 2024, indo a 21,43%. A carga dos governos estaduais cresceu 0,45 p.p. do PIB, atingindo 8,50%. Já os governos municipais apresentaram um aumento de 0,12 p.p. do PIB, alcançando 2,39%.

"Em relação à arrecadação federal, é importante considerar que uma parcela do montante arrecadado é transferida para os governos regionais. Em 2024, as transferências por repartição de receita corresponderam a 3,51% do PIB", destacou o documento. No caso das receitas oriundas do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), do total arrecadado, 1,10% do PIB refere-se à receita dos governos estaduais e municipais proveniente da retenção na fonte sobre os rendimentos pagos por esses entes a seus servidores e empregados. A competência de arrecadação é do governo central e esse tema está sendo discutido no âmbito da proposta do governo para ampliação da isenção do IR para R$ 5 mil.

Em relação ao aumento da carga na esfera estadual, ele se deveu à alta de 0,46 p.p. do PIB com o ICMS. "A carga tributária dos demais impostos e contribuições estaduais manteve-se relativamente estável entre 2023 e 2024", pontua. Já em relação aos governos municipais, o aumento da carga também reflete alta na arrecadação do ISS.

Metodologia