Trump promete tarifas ainda maiores se UE e Canadá agirem juntos contra os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de importação ainda maiores caso haja uma colaboração entre o Canadá e a União Europeia (UE) para "prejudicar" a economia americana.

"Se a União Europeia colaborar com o Canadá com o objetivo de prejudicar economicamente os EUA, tarifas em grande escala, muito maiores do que as atualmente planejadas, serão aplicadas a ambos para proteger o melhor amigo que cada um desses dois países (sic) já teve", escreveu Trump na rede Truth Social, nesta quinta-feira, 27.