Primeiro-ministro do Reino Unido afirma que tarifas dos EUA são 'muito preocupantes'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que mantém conversas regulares com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e classificou as tarifas recíprocas impostas pelos norte-americanos como "muito preocupantes". Durante coletiva de imprensa após uma reunião de líderes europeus sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Starmer disse que o Reino Unido está em "discussões intensas com os EUA sobre questões econômicas".

Ele destacou também que o governo britânico está "focado em trazer estabilidade" às relações comerciais do país.