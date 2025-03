PIB dos EUA (3ª leitura) cresce 2,4% no 4º trimestre de 2024, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,4% no quarto trimestre de 2024, de acordo com a terceira leitura do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 27. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Publicada há um mês, a estimativa anterior havia apontado alta um pouco menor, de 2,3%. No terceiro trimestre do ano passado, o PIB americano havia mostrado avanço mais forte, de 3,1%.