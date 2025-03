PCE dos EUA (3ª leitura) sobe ao ritmo anualizado de 2,4% no 4º trimestre de 2024

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2,4% no quarto trimestre, de acordo com a terceira estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 27. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 2,6% no último trimestre do ano passado. Há um mês, o Departamento havia estimado alta trimestral de 2,4% do PCE e aumento de 2,7% do núcleo do índice. O PCE é a medida favorita de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).