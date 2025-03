O risco tarifário deixou a Moody's Investors Service mais perto de cortar sua classificação "AAA" do governo dos EUA esta semana, com a empresa de classificação de crédito emitindo novas previsões sobre déficits mais altos e taxas de juros mais altas, ambos os quais prejudicarão a capacidade do país de pagar suas dívidas.

Qualquer rebaixamento seria uma decisão politicamente carregada que desencadeou uma reação negativa para outras empresas de classificação no passado.