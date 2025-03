Minério e alívio no IPCA-15 impulsionam Ibovespa apesar de cautela externa com tarifas

A alta do minério de ferro e a desaceleração da inflação brasileira em março medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) sobrepõem ao recuo das bolsas em Nova York sobre o Ibovespa. O principal indicador da B3 sobe para a faixa dos 133 mil pontos na manhã desta quinta-feira, 27, depois de ter fechado com alta de 0,34%, aos 132.519,63 pontos, na véspera. Nos EUA, os indicadores acionários caem levemente.

Os investidores avaliam ainda o Relatório de Política Monetária (RPM) divulgado nesta manhã. O setor automotivo mundial fica no foco após o governo dos Estados Unidos colocar tarifas de 25% sobre importações de todos os automóveis não fabricados no país. Ao mesmo tempo, ficam no radar dados de atividade dos EUA informados hoje, como o PIB do quarto trimestre, que cresceu 2,4% anualizado, conforme o esperado.