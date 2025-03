Finep: Ceará lidera em financiamentos para PD&I no NE

Em novembro de 2024, a Finep participou de reunião do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O montante de recursos liberados para o financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no Ceará chegou a R$ 463,6 milhões desde 2023. A quantia foi liberada pela Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep), vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somente entre janeiro e março de 2025, já foram liberados R$ 38,6 milhões. No ano passado, a quantidade de recursos financiada foi de R$ 212,9 milhões, um pouco acima do montante liberado em 2023, de R$ 212,1 milhões.

Segundo a Finep, esse desempenho faz com que o Ceará seja o estado nordestino com a maior quantidade de recursos liberados para projetos de inovação.

No que se refere ao ano de 2025, as empresas que receberam aporte até esse mês de março foram M. Dias Branco (R$ 4,9 milhões); da J. Sleiman (R$ 7,6 milhões); e o da Hope do Nordeste (R$ 4,9 milhões). Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep, destaca que a instituição tem ampliado sua atuação nacional, o que permitiu multiplicar a quantidade de recursos liberados para projetos entre 2022 e 2024. “Estamos operando com força total. No ano passado, atingimos a maior carteira de crédito da nossa história: R$ 22 bilhões, enquanto em 2022 eram apenas R$ 9 bilhões. A liberação de recursos reembolsáveis também foi recorde: R$ 10,7 bilhões para todo o país e, no Nordeste, o Ceará tem se destacado nessa modalidade de operação”, afirma.