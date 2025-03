CMN aprova resolução para aprimorar normas de investimento de entidades fechadas de previdência

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, Resolução que aprimora as diretrizes sobre a aplicação de recursos garantidores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). De acordo com o Ministério da Fazenda, a proposta teve como base discussões realizadas no âmbito da Agenda de Reformas Financeiras (ARF), coordenada pela Secretaria de Reformas Econômicas.

"O normativo publicado tem como principal objetivo a adaptação da regulamentação ao novo marco dos fundos de investimentos introduzido por meio da Resolução CVM nº 175, de 2022, possibilitando ao segmento de previdência complementar fechada se beneficiar dos avanços observados nas regras de fundos e promover ganhos de eficiência na gestão de seus investimentos", explica a nota divulgada pelo ministério.