BC revisa, no RPM, projeção de crescimento do PIB de 2025, de 2,1% para 1,9%

A mudança incorpora novas projeções para o PIB agropecuário (4,0% para 6,5%), de serviços (1,9% para 1,5%) e industrial (2,4% para 2,2%). Pelo lado da demanda, a autarquia ajustou as previsões para o consumo das famílias (2,4% para 1,5%), Formação Bruta de Capital Fixo (2,9% para 2,0%), além das importações e exportações (2,5% para 4,0% em ambos os casos). A projeção para o consumo do governo foi mantida em 1,9%.

O Banco Central (BC) revisou a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025, de 2,1% para 1,9%. Os números constam do Relatório de Política Monetária (RPM) de março, publicado nesta quinta-feira (27) pela autarquia. A previsão está abaixo da mediana do último relatório Focus, que indicava crescimento de 1,98% para a economia este ano.

"Dadas as projeções atualizadas, as contribuições da demanda interna e do setor externo para a evolução do PIB em 2025 são estimadas em 1,9 ponto porcentual e zero ponto, ante 5,2 ponto e -1,8 ponto em 2024", informou o BC.