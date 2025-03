BC não vê convergência da inflação ao centro da meta, de 3%, até 3º trimestre de 2027

O Banco Central (BC) atualizou, no Relatório de Política Monetária (RPM) divulgado nesta quinta-feira, a trajetória da inflação esperada. A autarquia não vê convergência do IPCA para o centro da meta de 3% até pelo menos o terceiro trimestre de 2027. "Nas projeções do cenário de referência, a inflação continua acima do limite do intervalo de tolerância ao longo de 2025, começando a cair a partir do quarto trimestre, mas ainda permanecendo acima da meta", considerou a autoridade monetária.

Nesse cenário apresentado pelo Banco Central, a inflação acumulada em quatro trimestres fica na faixa de 5,5% a 5,6% nos três primeiros trimestres de 2025, cai para 5,1% no final do ano, 3,7% em 2026 e 3,1% no último período considerado, referente ao terceiro trimestre de 2027. No horizonte relevante de política monetária, considerado como sendo o terceiro trimestre de 2026, a inflação projetada é 3,9%. A projeção para a inflação cheia de 2025, de 5,1%, já havia sido divulgada no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada.