Trump indica que tarifas recíprocas podem se menores do que as cobradas por parceiros

Trump também disse que as tarifas recíprocas terão como alvo "todos os países", e não apenas 15% das nações que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que poderiam ter prioridade na ação de 2 de abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, nesta quarta-feira, 26, que, em muitos casos, as tarifas recíprocas serão "menores do que as tarifas que parceiros comerciais vêm nos cobrando há décadas".

Trump afastou preocupações sobre preços mais altos para carros ou efeitos sobre as montadoras dos EUA da cobrança de tarifas de 25% sobre todos os carros não fabricados no país, dizendo que as montadoras com fábricas nos EUA ficariam "eletrizadas" com as tarifas.