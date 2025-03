Seguradora Generali terá Eric Lundgren como CEO no Brasil

Lundgren tem 25 anos de experiência no setor e passagens por seguradoras como Allianz, Prudential e pela SCOR Brasil Resseguros.

A seguradora Generali nomeou Eric Lundgren para a posição de CEO da operação brasileira, com mandato válido a partir de 1º de abril. Ele sucederá a Andrea Crisanaz, que passará a CEO regional para América Latina e Grécia.

Ele é economista e pós-graduado em finanças pela PUC do Rio de Janeiro, além de ter MBA em administração pela Cranfield School of Management e especialização em M&A na The Wharton School.