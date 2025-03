Petróleo fecha em alta em NY com queda nos estoques americanos e incertezas sobre oferta

Os contratos futuros do petróleo reverteram nesta quarta-feira, 26, as perdas da quinta-feira e fecharam em alta de cerca de 0,7%, com investidores de olho nos impactos que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, podem ter sobre a commodity. A inesperada queda nos estoques do óleo nos EUA ajudou a sustentar o movimento altista nesta sessão.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 0,94% (US$ 0,65), fechando a US$ 69,65 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,93% (US$ 0,67), alcançando US$ 73,06 o barril.