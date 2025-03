Japão/BoJ: dados mostram inflação sustentável em 2%, mas incertezas persistem, diz Junko Koeda

Mais nova integrante do conselho de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Junko Koeda disse que viu alguns sinais positivos de um ciclo virtuoso de salários e preços, mas expressou cautela contra as incertezas globais, em sua coletiva de imprensa inaugural nesta quarta-feira, 26.

"Vários dados apontam para a direção em que a inflação subjacente está se movendo" em direção à meta do banco de inflação sustentável de 2%, afirmou Koeda. Ela acrescentou, no entanto, que "as políticas comerciais são uma das maiores incertezas no curto prazo".