Ibovespa se descola de NY e sobe 0,34%, no maior nível desde 2 de outubro

Sem muitos gatilhos para orientar os negócios, o Ibovespa resistiu ao sinal negativo de Nova York, onde as perdas chegaram a 2,04% (Nasdaq) no fechamento, e subiu 0,34%, aos 132.519,63 pontos, com giro a R$ 22,0 bilhões. Dessa forma, renovou a máxima de fechamento do ano, no maior nível desde 2 de outubro. Nesta quarta-feira, 26, oscilou dos 132.068,02 aos 132.983,92, em variação de pouco mais de 900 pontos entre o piso e o teto da sessão, em que saiu de abertura aos 132.069,01. Na semana, passa ao positivo (+0,13%), com ganho no mês a 7,92% e no ano a 10,17%.

Destaque nesta quarta-feira para os carros-chefes Vale (ON +0,61%) e Petrobras (ON +1,06%, PN +0,94%) e, entre os grandes bancos, para Bradesco (ON +1,73%, PN +1,63%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Braskem (+9,68%), Brava (+6,63%) e Vamos (+6,25%). No lado oposto, Automob (-7,41%), Minerva (-3,18%) e JBS (-2,70%).