Fed pode precisar manter juros mais altos a depender dos efeitos das tarifas, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, disse que o BC dos EUA pode precisar manter as taxas de juros mais altas por mais tempo ou considerar uma política monetária mais restritiva, se os efeitos tarifários se tornarem aparentes, em discurso na Câmara de Comércio da Região de Paducah, nesta quarta-feira, 24. De acordo com ele, no entanto, o efeito líquido das políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ainda é incerto.

"Não precisamos ter pressa para reduzir as taxas de juros, paciência é o mais apropriado", enfatizou Musalem, ao acrescentar que o Fed está "bem posicionado".