Embraer acerta venda de até 20 jatos para o Japão em negócio de quase R$ 10 bi

A Embraer acertou a venda de 15 jatos E-190 para a empresa japonesa All Nippon Airways (ANA), com a possibilidade de aquisição de mais cinco aeronaves, em um negócio de quase R$ 10 bilhões. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 26, em Tóquio, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no encerramento do Fórum Empresarial Brasil. Na ocasião, estavam presentes também o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e empresários de diversos setores.

"A Embraer está muito feliz com essa venda de até 20 aviões. A ANA, além de ser a maior empresa aérea do Japão, tem uma imagem muito forte no setor da aviação. Essa decisão pelos aviões da Embraer reforça e endossa o produto, e vai ser importante para a gente entrar em outras linhas aéreas, de outros países", disse Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, ao detalhar o anúncio.

No discurso aos empresários, Lula disse que as vendas poderiam ser ainda mais extensas. "Posso dizer ao primeiro-ministro Ishiba que são de muita qualidade os aviões da Embraer. Quem compra 20 pode comprar um pouco mais e quem sabe todas as empresas japonesas podem voar de avião da Embraer", afirmou o presidente. Combustível Sustentável de Aviação O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que houve também avanço em um convênio de cooperação do Combustível Sustentável de Aviação (SAF). "As companhias aéreas japonesas têm total interesse em poder voar através do SAF e o Brasil tende a ser, no futuro, um grande exportador desse combustível", afirmou.