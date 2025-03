Eletrobras e União assinam termo de conciliação sobre limitação do poder de voto de acionistas

A Eletrobras informou nesta quarta-feira, 26, que assinou um Termo de Conciliação com a União sobre limitação do poder de voto de acionistas a 10%, que virou objeto de ação judicial em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

A limitação foi mantida, mas a União poderá indicar três dos 10 integrantes do conselho de administração da companhia e um dos cinco representantes do conselho fiscal da empresa, respeitados os critérios de elegibilidade do estatuto da Eletrobras.