Dólar sobe e puxa juros futuros por cautela com tarifas e fiscal

Os juros futuros sobem em linha com o dólar ante o real e os retornos dos Treasuries de prazos mais longos. Há expectativas por discursos de autoridades do Federal Reserve (Fed) e por leilões do Tesouro americano de US$ 70 bilhões em T-notes de 5 anos e US$ 28 bilhões em notas de juro flutuante - conhecidas como FRNs - de 2 anos.

Os investidores aguardam novidades sobre tarifas comerciais do governo dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump adiantar que não deve haver muitas exceções às tarifas recíprocas de importação, que entrarão em vigor no dia 2 de abril.