Confiança do consumidor recua 2% em março ante fevereiro, diz ACSP

O Índice Nacional de Confiança (INC) elaborado para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pela PiniOn caiu de 2% em março de 2025, tanto na margem como na comparação anual. O indicador atingiu os 97 pontos, ficando no campo pessimista (abaixo dos 100 pontos).

Na análise por regiões, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste a confiança recuou. Por outro lado, no Nordeste, o indicador teve aumento, enquanto no Norte se manteve estável. Já no caso das camadas socioeconômicas, houve queda do INC nas classes AB e C e alta na DE.