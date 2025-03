Confiança da Construção sobe 0,7 ponto em março, a 95 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,7 ponto porcentual na passagem de fevereiro para março, a 95 pontos, após dois meses de retração, informou nesta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 1,7 ponto.

"O primeiro trimestre de 2025 encerra com uma melhora na confiança setorial: houve pequena alta dos indicadores de expectativas e de avaliação do ambiente atual de negócios. No entanto, o movimento de março não foi disseminado pelos segmentos setoriais e não recuperou a queda dos dois primeiros meses", afirmou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.