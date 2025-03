Centro-Oeste tem maior expansão da atividade econômica em janeiro, com alta de 1,4%, diz IBCR

A atividade econômica da região Centro-Oeste cresceu 1,4% em janeiro ante dezembro, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR). Foi o maior crescimento entre todas as regiões, seguido de Sul e Sudeste, com alta de 0,9% cada.

Na região Nordeste, a atividade econômica contraiu 0,3% na passagem de dezembro para janeiro.