BCE deve ter cautela ao cortar juros, com aumento de gastos com defesa, afirma dirigente

O Banco Central Europeu (BCE) deve evitar cortar sua taxa de juros principal na reunião de abril, como forma de cautela, diante do aumento dos gastos com defesa e das tarifas mais altas dos EUA, que ameaçam manter a inflação na zona do euro acima da meta de 2%, afirmou o governador do BC da Áustria, Robert Holzmann. Embora investidores esperem uma redução dos custos de empréstimos, Holzmann declarou ao Wall Street Journal que não apoiaria um novo corte nas atuais condições. "É necessário ter cautela ao reduzir demais a taxa de juros", disse ele, que costuma preferir uma taxa mais alta do que a maioria de seus colegas. Ele foi o único a não apoiar o corte na reunião deste mês.

A economia da zona do euro cresceu a um ritmo muito mais lento que a dos EUA em 2023 e 2024. No entanto, com as tarifas mais altas dos EUA podendo enfraquecer o crescimento na Europa, as perspectivas para a zona do euro agora parecem melhores a partir de 2026, em grande parte devido a uma mudança na Alemanha, o maior membro da zona. Os legisladores aprovaram recentemente um pacote de investimentos civis e de defesa para impulsionar a economia e reduzir a dependência militar dos EUA.