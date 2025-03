BC estima dívida externa bruta em US$ 350,793 bilhões em fevereiro

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 350,793 bilhões em fevereiro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta quarta-feira. A dívida externa era de US$ 346,483 bilhões em janeiro e de US$ 347,534 bilhões em dezembro, calcula a autarquia.

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 804 milhões em fevereiro. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 2,257 bilhões. No primeiro bimestre do ano, o saldo está no azul, em US$ 2,644 bilhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 229 milhões no mês passado. Em fevereiro de 2024, havia sido positivo em US$ 167 milhões. No primeiro bimestre de 2025, o saldo está no azul, em US$ 40 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 48 milhões em fevereiro. No mesmo mês de 2024, havia sido negativo em US$ 857 milhões. No primeiro bimestre de 2025, o saldo está no vermelho, em US$ 2,322 bilhões.