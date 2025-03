Temos de mirar centro da meta de inflação de 3%, diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou que é preciso mirar o centro da meta de inflação, que é de 3%. Ela participa do programa Bom Dia, Ministra, da EBC. "No comparativo ao governo passado, há quatro anos atrás, nós tivemos uma inflação de dois dígitos, hoje a inflação é muito alta, nós não podemos aceitar, nós temos que mirar o centro da meta de inflação. Não vamos conseguir alcançar 3%, mas temos que mirar 3%, porque essa inflação tem que baixar de 5% e tem que baixar de forma urgente. Não é simples, mas nós precisamos colocar isso como dever de casa e fazemos isso na equipe econômica, porque inflação é um imposto mais perverso para os mais pobres", disse.