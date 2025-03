Smithfield reverte prejuízo e tem lucro de US$ 204 milhões no 4º tri de 2024

Em termos ajustados, a companhia passou de prejuízo de US$ 0,25 para lucro de US$ 0,54 por ação. Excluindo certos itens, o lucro foi de US$ 0,52 por ação, abaixo da estimativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,54 por ação.

São Paulo, 25 - A processadora de suínos norte-americana Smithfield Foods reportou lucro líquido de US$ 204 milhões no quarto trimestre de 2024, encerrado em 29 de dezembro, disse a empresa nesta terça-feira, 25, em seu primeiro balanço desde que retornou ao mercado de ações dos EUA. O resultado reverte o prejuízo líquido de US$ 96 milhões registrado em igual período do ano anterior.

No quarto trimestre do ano fiscal, a companhia obteve receita de US$ 2,46 bilhões no segmento de carnes embaladas, ante US$ 2,40 bilhões no ano anterior. Já as vendas do setor de carne suína in natura atingiram US$ 2 bilhões, na comparação com os US$ 1,04 bilhão verificados em igual período do ano anterior. Já a produção de suínos caiu de US$ 819 milhões para US$ 782 milhões. Ainda, houve redução de US$ 1,4 bilhão de vendas entre segmentos.

Em todo o ano de 2024, a Smithfield obteve lucro líquido de US$ 953 milhões, acima dos US$ 17 milhões do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro líquido foi de US$ 2,51 por ação, ante US$ 0,05 por ação em 2023. As vendas totais no ano somaram US$ 14,14 bilhões, recuo de 3,4%.

Segundo a companhia, a margem de lucro operacional do segmento de carnes embaladas foi de 14%, enquanto a margem de lucro operacional ajustada foi de 13,6%, com aumento de 70 pontos base em relação ao ano fiscal de 2023.