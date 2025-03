Shell aumentará produção e retornos para acionistas em nova estratégia

A empresa listada em Londres disse nesta terça-feira (25) que sua nova estratégia proporcionará mais valor com menos emissões e inclui uma maior meta de redução de custos. "Hoje, estamos elevando o nível de nossas principais metas financeiras, investindo onde temos pontos fortes competitivos e proporcionando mais aos nossos acionistas", declarou o CEO da Shell, Wael Sawan.

A petrolífera aumentará a produção de primeira linha em seu negócio de gás integrado e upstream em 1% ao ano até 2030. Isso sustentará sua produção de líquidos de 1,4 milhão de barris por dia até lá, segundo a empresa. Ela também terá como meta o crescimento das vendas em seu negócio de gás natural liquefeito de 4% a 5% no mesmo período.

A Shell aumentará as distribuições aos acionistas para 40% a 50% do fluxo de caixa das operações, de uma meta anterior de 30% a 40%. A empresa continuará a priorizar as recompras de ações e manterá sua política de dividendos progressivos de 4% ao ano.

Por fim, a gigante do setor declarou que explorará oportunidades estratégicas e de parceria para suas operações de produtos químicos nos EUA e que está procurando maneiras de aumentar as margens e fechar instalações de baixo desempenho na Europa.

Por volta das 8h40 (de Brasília), as ações da Shell subiam 1,98% na Bolsa de Londres.