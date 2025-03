Schneider Electric investirá US$ 700 milhões nos EUA para impulsionar energia, IA e empregos

A Schneider Electric anunciou que planeja investir mais de US$ 700 milhões em suas operações nos Estados Unidos até 2027, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 25. O aporte visa atender à crescente demanda por digitalização, automação e manufatura no país, com foco em infraestrutura energética para respaldar o avanço da inteligência artificial (IA) e a segurança energética.

Com isso, os investimentos da empresa no mercado norte-americano ultrapassarão US$ 1 bilhão nesta década, somando-se aos US$ 440 milhões já anunciados desde 2020 para fortalecer sua cadeia de suprimentos.