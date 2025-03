Petrobras reinjeta recorde de 14,2 mi de toneladas de CO₂ no pré-sal

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (25) que atingiu oreinjetados em reservatórios do pré-sal na Bacia de Santos, litoral do Sudeste, durante extração de petróleo em 2024.

No comunicado, a Petrobras cita um relatório do Global CCS Institute - centro internacional que faz pesquisas sobre captura de carbono. Segundo o levantamento, em todo o mundo, os projetos de CCUS (captura, utilização e armazenamento de carbono, na sigla em inglês) alcançaram 51 milhões de toneladas de CO₂.

Introduzir quantidades do poluente nos reservatórios faz com que a companhia reduza a chamada pegada de carbono, contribuição da atividade econômica para o aquecimento global.

Atualmente a Petrobras conta com 22 plataformas modelo FPSO (produzem e armazenam óleo) no pré-sal da Bacia de Santos com sistemas para captura e reinjeção do CO₂.

De acordo com a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, a média de emissão de CO₂ por barril de petróleo no mundo é 70% superior à do pré-sal.