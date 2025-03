Mercado se divide entre corte de 50 pb e 75 pb em juro pelo Fed em 2025, mostra CME

O mercado financeiro divide apostas entre uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) - 30,9% de probabilidade estimada - ou de 75 pb (31,0% de chance estimada) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, de acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group.

Nos últimos dias, as expectativas por redução nos juros dos EUA tem oscilado, ora com o mercado embutindo dois cortes de juros de 0,25 ponto porcentual cada em 2025, ora apostando em três baixas na mesma magnitude no período.