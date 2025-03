Lucro líquido contábil da Sabesp soma R$ 1,435 bilhão no 4º trimestre, alta de 21% em um ano

A Sabesp divulgou na noite desta segunda-feira (24) o balanço do quarto trimestre de 2024 e do acumulado do ano, ambos com expansão de dois dígitos nos lucros. No quarto trimestre do ano passado, o primeiro já sob a nova gestão da empresa, que foi privatizada em julho em leilão na B3, teve lucro líquido contábil de R$ 1,435 bilhão, uma alta de 21% em relação ao mesmo período de 2023 enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$ 1,9 bilhão, crescimento de 64%. No ano fechado, o resultado líquido teve um salto de 171,9%, para R$ 9,58 bilhões.

O Ebitda ajustado (lucro antes dos impostos, juros e amortizações) ficou em R$ 2,3 bilhões no quarto trimestre, expansão de 4,1%, e em R$ 11,3 bilhões em 2024, aumento de 18,8%. Ainda entre os principais números, as receitas líquidas da companhia de saneamento somaram R$ 5,8 bilhões no quarto trimestre, alta de 5,8% em 12 meses. Em 2024, ficaram em R$ 21,7 bilhões, crescimento de 8,8%.