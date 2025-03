Índice de confiança do consumidor dos EUA cai a 92,9 em março

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 98,3 em fevereiro para 92,9 em março. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam baixa de 94,5.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho caiu de 74,8 para 65,2 no mesmo período, no nível mais baixo em 12 anos.