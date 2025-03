Haddad: redução de imposto para 'jet ski' foi único legado tributário do governo anterior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta terça-feira, 25, críticas ao tratamento dado pelo governo anterior à reforma tributária, cuja emenda constitucional foi aprovada em dezembro de 2023, primeiro ano do terceiro mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "A única iniciativa do governo anterior em relação à reforma não foi uma medida de grande importância. Foi a redução do imposto sobre o jet ski. Isso, sim, foi o grande legado do governo anterior em relação à reforma", disse Haddad na abertura de um seminário sobre a reforma tributária na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em discurso aos empresários da indústria, Haddad afirmou que a reforma dos impostos sobre o consumo, que alivia a carga tributária do setor, pode dar sustentabilidade à agenda de reindustrialização. "Esse governo tem compromisso com a indústria, esse governo se reúne periodicamente com a indústria, na figura do presidente da República, que raramente tem uma semana sem se encontrar com um setor importante da economia, particularmente da indústria brasileira", declarou o ministro.