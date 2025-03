Grupo Cinel tem plano de recuperação judicial aprovado; dívidas somam R$ 1,7 bi

Mais da metade de toda a dívida (58,82%, ou R$ 1 bilhão), é composta por Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Fiagros, relacionados às empresas ligadas ao agronegócio. O Grupo Cinel possui terras produtivas com lavouras de arroz, milho, soja, cana-de-açúcar e gado.

O Grupo Cinel, dono da Gocil, uma das maiores empresas de segurança privada do país, além de outras no ramo do agronegócio, teve seu plano de recuperação judicial aprovado. A decisão ocorreu em assembleia de credores realizada na sexta-feira, 21. As dívidas chegam a R$ 1,7 bilhão.

A dívida da Gocil é de R$ 280 milhões, sendo 75% dívidas quirografárias (que não possuem garantia real). Os maiores credores do Grupo Cinel são o Banco do Brasil (R$ 370 milhões) e o BNB (R$ 136 milhões).

Segundo o grupo, o trabalho de capitalização para pagamento da dívida já teve início, inclusive com venda de imóveis e outros ativos. "Há muita demanda pelas terras do grupo, em especial as do Nordeste (Maranhão), cujo valor paga a maior parte da dívida. O fundador e sua família já concordaram com os termos de quitação nos autos da recuperação judicial", diz nota emitida pelo Grupo Cinel.

Outra frente foi a captação de R$ 75 milhões em empréstimos junto ao BTG Pactual na modalidade DIP (debtor-in-possession), com autorização dos credores. Esse valor pode ser maior para fazer frente a outras necessidades para quitar compromissos. Os financiamentos têm prazo de três anos para serem equacionados.

Em 2024, o faturamento do grupo superou R$ 1 bilhão. Com isso, a empresa já ambiciona ampliar o seu escopo de atuação e começar a oferecer serviços na área de saneamento (tratamento e medição de água, esgoto, tecnologias associadas) e infraestrutura (iluminação pública, concessões e outros).