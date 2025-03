Favaro diz que Lula firmou empenho pessoal para abrir mercado japonês à proteína brasileira

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmou compromisso de trabalhar "pessoalmente" com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, para a abertura de mercado para a comercialização da carne bovina brasileira no país. A expectativa é que, ao final da visita do governo brasileiro ao Japão, seja estabelecido um cronograma para tal processo.

A declaração do ministro aconteceu nesta terça-feira, 25, após reunião com integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) no Japão para tratar do assunto. Lula e integrantes da comitiva brasileira participaram do encontro.